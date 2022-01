Questa Maria Elena Boschi? Non proprio, sdraiata a terra e disperata: "dramma" davanti a Giulio Berruti

20 gennaio 2022 a

Altro che crisi. Tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti tutto sembra filare liscio. Tanto che i due sono stati immortalati insieme a Cortina d'Ampezzo mentre sciano sulla neve. O meglio, mentre l'attore tenta di dare lezioni alla deputata di Italia Viva. I risultati però non sono dei migliori. Come si vede nelle foto scattate dal settimanale Oggi, la Boschi prima tenta di sciare, poi scoraggiata cade e rimane seduta per un po'. Una cosa è certa: il fantomatico allontanamento tra loro non è mai esistito.

A diffondere l'indiscrezione sulla possibile separazione era stata Dagospia. Per il sito i due avevano festeggiato le feste natalizie separati. Per di più, ad alimentare il sospetto ci aveva pensato Berruti con un messaggio sui social. "Che se brilla solo con il bel tempo, non è vero amore", scriveva scatenando le malelingue. A smentire il tutto ci aveva pensato la stessa renziana.

Concluse le vacanze in famiglia, la Boschi aveva intrattenuto gli ammiratori pubblicando uno scatto dei suoi occhi in montagna, in mezzo alla neve. E proprio dal riflesso si intravedeva il volto del compagno, che, in men che non si dica, aveva commentato l'immagine su Instagram con un cuore. Tra i due, dunque, tutto va a gonfie vele.

