Belen Rodriguez, la "pistola fumante": con chi si frequenta da mesi. Il gossip esplosivo su De Martino "e l'altro uomo"

Francesco Fredella 21 gennaio 2022 a

a

a

Tutti insieme appassionatamente. Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Ignazio Moser (fidanzato di Cecilia, sorella della Rodriguez). Il riavvicinamento non è più un mistero: i due, dopo essere stati “pizzicati” in aeroporto, sembra che si stiano frequentando da mesi. E spunta anche una strana sessione di allenamento.

Belen e De Martino, la notte insieme. Paparazzata rovente: come li beccano, sono foto inquivocabili | Guarda



Il compagno di Cecilia sui social pubblica alcune sessioni di crossfit in cui compare il coach e si vede anche Stefano De Martino. “Quante ne fa Stefano?”, chiede Moser. “Venti giorni di vacanza”, risponde l’ex ballerino di Amici. A quanto pare il riavvicinamento - che era nell’aria da molto tempo - pare essere reale. Senza supposizioni, senza alcun tipo di spifferata: De Martino e Belen sono tornati insieme. E che fine ha fatto Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì? Per ora è scomparso dai radar dopo essere stato immerso nel mondo del jet set per quella relazione lampo con Belen. Di lui, adesso, nessuna traccia.

Belen e l'indiscrezione più piccante: "Antonino 5 minuti. De Martino invece...". In casa da soli, beccati così



C’è un altro indizio: solo pochi giorni fa, Belen ha rivelato in una Ig stories dicendo di essere single. Tutto perché stava parlando con suo figlio Santiago (nato dalla storia con De Martino) ed ha detto - forse inconsapevolmente- di essere single. Ai fan non è sfuggito questo particolare. Due indizi fanno una prova: Stefano De Martino e Belen potrebbero essere tornati per davvero insieme.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.