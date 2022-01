Belen Rodriguez e Stefano De Martino, "scatenati in sala": pizzicati insieme a una festa, ritorno di fiamma?

31 gennaio 2022 a

Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Dalle foto e dai video emersi in questi giorni sembrerebbe proprio di sì. Soprattutto dopo l'ufficializzazione della fine della relazione tra la showgirl e l'hairstylist Antonino Spinalbese, da cui è nata Luna Marì. Un'ulteriore prova del riavvicinamento col ballerino napoletano risale a ieri sera, domenica 30 gennaio, quando la conduttrice e modella argentina ha festeggiato insieme ad amici il compleanno di una delle sue più care amiche, Patrizia Griffini, meglio nota come “La Pettinose”.

Al party privato, celebrato in un lussuoso ristorante milanese, erano presenti anche la sorella Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e proprio De Martino. Belen e Stefano, complice magari l’aria di festa, si sono lanciati in una intrigante esibizione di coppia al karaoke. Una performance nella quale si vede benissimo quanto i due siano complici. In particolare, hanno cantato e ballato sulle note di “Tu Vuò Fà l’Americano” di Renato Carosone.

La coppia si è letteralmente scatenata in sala. A colpure tutti sono stati soprattutto i loro sguardi di intesa e gli ammiccamenti. Stefano e Belen, insomma, si sono divertiti molto e sono sembrati perfettamente in sintonia. I diretti interessati, però, non hanno ricondiviso questi video sulle loro pagine ufficiali. Cosa starà succedendo tra di loro?

