Elisabetta Gregoraci compie 42 anni. Questa pagina sul Corriere: clamoroso, chi e cosa c'è dietro?

Elisabetta Gregoraci ha appena compiuto 42 anni, ma c'è un giallo dietro gli auguri che le sono stati fatti tramite una pagina a pagamento del Corriere della Sera. Un ammiratore segreto, per ora, ha comprato una pagina del quotidiano per farle pubblicamente gli auguri. Un regalo romantico e molto dispendioso (il valore di un simile omaggio supera il centinaio di migliaia di euro). Se si esclude l’imprenditore di Parma Francesco Bettuzzi, con cui Gregoraci ha avuto una relazione prima de Il Grande Fratello VIP, troncata non proprio serenamente, il candidato più probabil è Flavio Briatore.

Elisabetta, una volta divorziata da Flavio Briatore, è stata vicina oltreché all’imprenditore Francesco Bettuzzi, anche al pilota Stefano Coletti. Da tempo si parla di un possibile ritorno di fiamma con Briatore, ma la stessa Elisabetta ha confessato recentemente a Verissimo che non è così: "Nessun ritorno di fiamma. Ci vorrebbero sempre insieme e, in realtà, noi ci stiamo parecchio. Ho festeggiato con lui anche Natale e Capodanno. Tendiamo a passare tanto tempo insieme, perché quando si mette al mondo un figlio è una grande responsabilità e bisogna far sì che i bambini siano sempre sereni", aveva affermato.

Ciò che li unisce, aveva spiegato, il figlio in comune: "Noi abbiamo deciso che Nathan è la nostra priorità e trascorriamo del tempo insieme, perché penso sia giusto così. Bisogna trovare un equilibrio e non è sempre facile. Abbiamo lavorato molto per arrivare a questo equilibrio. È stato difficile, ma ce l’abbiamo fatta e ne sono contenta". Ora però bisogna solo scoprire chi c'è dietro l'inaspettato regalo.

