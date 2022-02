Belen Rodriguez e Stefano De Martino? "Anche in camera da letto", la più piccante delle conferme

Francesco Fredella 10 febbraio 2022 a

a

a

A volte ritornano. Anzi, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano - direbbe Venditti. Non c'è frase migliore per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che da ex ora sono sempre più vicini. Non è una novità dell'ultim'ora, ma dopo la storia lampo con Antonino Spinalbese - da cui la Rodriguez ha avuto una figlia - spuntano le prime parole su De Martino e sul presunto avvicinamento. "In questa fase mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità", racconta a Il Corriere della sera. Adesso Belen è impegnata alla conduzione de Le iene su Italia 1 con Teo Mammucari. “Stefano sta tranquillo perché non lo tradisco con Teo Mammucari? Oddio non ho mai tradito in vita mia. Anche se forse con Teo ci farei un pensierino", scherza.

Belen Rodriguez e De Martino di nuovo coppia: la foto è un terremoto di gossip. Il dramma di Spinalbese | Guarda

La storia d'amore tra De Martino e Belen inizia più di 10 anni fa. Lui è uno dei concorrenti di Amici, un talentoso ballerino. Lei una showgirl promettente e che vuole fare televisione. S'innamorano, si sposano. Nasce un figlio, che si chiama Santiago. Poi la crisi, l'addio e il ritorno di fiamma. Ma arriva un'altra crisi e l'allontanamento. Lei s'innamora di Spinalbese, lui resta nell'ombra. Poi ritorna e il resto della storia è sotto gli occhi di tutti.

"Con tutte le bastonate che ho preso...". Stefano De Martino? Da Belen Rodriguez una drammatica risposta

“Questa persona la conosco da 11 anni. Se ci siamo sempre detti la verità su tutto? Ma assolutamente no! Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto, penso anche che mi abbia tradito. Questa persona ha anche sofferto tanto a causa mia devo proprio ammetterlo. Se mi invitasse a cena fuori accetterei? Sì, rido perché c’ero a cena ieri. Se è il più sensuale? Direi di sì e anche in camera siamo sempre andati molto d'accordo. Il più infedele? Più o meno. per lui ci sarò sempre, per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa. Credo che anche lui ci sarà per me. Lo descrivo con una parola ed è neomelodico”, racconta Belen a Il Corriere.--

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.