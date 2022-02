Le Iene, Belen Rodriguez contro Selvaggia Lucarelli? "Non un bel vedere, sex appeal zero". Dettagli intimi e imbarazzanti

10 febbraio 2022 a

Prima puntata di Belen Rodriguez alla conduzione de Le Iene, su Italia 1, e prime clamorose bordate. La showgirl argentina, reduce da mesi di gossip bollente (l'addio ad Antonino Spinalbese è ufficiale, così come il riavvicinamento - il secondo - con l'ex marito Stefano De Martino) ha partecipato al velenosissimo gioco Passaparolaccia, scatenandosi in giudizi taglianti su ex amanti e personaggi dello showbiz, tra cui Selvaggia Lucarelli, con cui in passato ha avuto vari screzi.

"Se la conosco di persona? Purtroppo sì - risponde tranchant -, non è un bel vedere. La conosco da 13 anni e non mi sta affatto simpatica. Io a lei? Non le ho fatto niente. Come professionista le darei uno zero e lo stesso come sex appeal. Abbiamo avuto un flirt in comune, penso Fabrizio Corona. Però Fabry se le è fatte tutte. Questa persona mi ha fatto soffrire, mi ha fatto stare malissimo. Se venisse da me con dei fiori non la perdonerei. la definisco come subdola".

Altro giro, altro giudizio. Questa volta l'identikit corrisponde a Emma Marrone, la ex di De Martino. "La conosco bene. La stimo molto e credo anche lei stimi me. Chi tra noi due è più famosa? Direi uguale, siamo famose tanto entrambe, più ricca però io. Più sensuale? Io. Ho dei sensi di colpa nei confronti di questa persona. Non ho mai litigato sul serio con lei, però abbiamo fatto la pace. Ti dirò che ci uscirei volentieri anche a cena. Una parola per descriverla… è una persona con le palle".



Parole più dure per Alessia Marcuzzi, ovviamente mai citata ma riconoscibile: "La conosco da 10 anni. Se le voglio bene? No, non direi. Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente. Abbiamo fatto delle cene e ci siamo divertite tanto. Non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente. Esteticamente è bella, ma siamo due cose diverse. Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Em, non lo so. Una parola per descriverla? Frizzante".

