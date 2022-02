Belen Rodriguez, il raptus: "Ho perso il controllo. Sono scesa dall'auto e...", la lite tra automobiliste finisce in disgrazia

15 febbraio 2022 a

a

a

"Ho perso il controllo mentre ero alla guida e non bisognerebbe mai farlo": Belen Rodriguez ha parlato per la prima volta di un episodio non proprio piacevole del suo passato. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la showgirl argentina ha raccontato: "Sono scesa dall'auto e ho urlato a una che mi aveva detto delle cose terribili: ‘Ora me le ridici'. Si è proprio spaventata e non credo che lo farà mai più”.

Nel giorno di San Valentino... la cannonata di Spinalbese a Belen Rodriguez: cos'è successo?

Parlando del suo approdo a Le Iene, poi, la conduttrice ha ammesso di aver provato una forte emozione all'inizio: "Appena ho provato la divisa nera mi sono messa a piangere". Il suo è stato un sogno che si è avverato: "È un programma che sognavo di fare da sette anni. Quando ho visto il nome di Davide Parenti sul cellulare mi sono emozionata", ha detto, riferendosi al curatore del programma di Italia 1. Proprio lui, poi, le avrebbe dato delle dritte prima di andare in diretta: "Mi ha chiesto di essere me stessa, di parlare come faccio con le amiche a casa, senza intonazioni o impostazioni della voce".

"Prometto che alla prossima puntata de Le Iene...": dopo gli insulti, la strepitosa risposta di Belen Rodriguez

La Rodriguez ha spiegato che da conduttrice de Le Iene sa di avere un ruolo molto delicato: "Quando indossi quella divisa hai una responsabilità, diventi un passaggio tra il problema da affrontare e la soluzione da cercare”. Di recente si era parlato del suo ritorno di fiamma con l'ex, Stefano De Martino. Quest'ultimo, però, ci ha tenuto a smentire tutto.

Belen e il video intimo rubato: "Uno stupro mentale. Cosa mi disse il giudice". Umiliata in Procura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.