Michelle Hunziker, avete notato che Tomaso Trussardi... Il sospetto dopo la prima puntata su Canale 5

Piovono critiche su Michelle Hunziker. Il suo Michelle Impossible. one woman show andato in onda su Canale 5 nella serata di mercoledì 16 febbraio, ha mancato di qualche finezza. Non è infatti passata inosservata la decisione di non nominare mai Tomaso Trussardi, ex marito con cui ha da poco annunciato la separazione. Eppure, non si può dire lo stesso di Eros Ramazzotti. Anche lui ex marito, il cantante è stato ospite della conduttrice alla quale ha dato un bacio a stampo.

Non solo, perché ai telespettatori non è andata giù neppure una frase pronunciata dalla showgirl in merito alla canzone "Più bella cosa". Quest'ultima dedicata da Ramazzotti all'allora moglie. "Mi sono negata questa gioia pensando di ferire qualcuno o di mettere in imbarazzo qualcun altro", ha spiegato la svizzera nel raccontare il perché non abbia mai più cantato. Inutile dire che la frecciata per molti era destinata a Trussardi.

Finito qui? Neanche per sogno. Chi si è trovato davanti al televisore non ha neppure apprezzato la scelta di chiamare Ramazzotti come ospite, visto che qualche giorno fa - in un'intervista al Corriere della Sera - Trussardi aveva commentato così il ritorno di Eros: "Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti". Una decisione, quella di Michelle di ospitare il suo ex, che ha fatto credere a diversi si tratti di una ripicca.

