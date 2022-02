L'eredità, questa Ginevra Pisani? Addio: svolta ultra-sex dell'ex prof di Flavio Insinna, spunta una foto pazzesca

19 febbraio 2022 a

Cambiamenti per Ginevra Pisani. La professoressa de L'Eredità, dopo aver lasciato il programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, ha deciso di darci un taglio. Sulla sua pagina Instagram la ragazza mostra infatti un altro look, ben più sbarazzino e con una frangia che le copre la fronte. Una scelta che arriva di pari passo con la decisione di salutare la tv per dedicarsi interamente al teatro.

L'ex professoressa potrebbe però fare presto ritorno. Alcuni post social sollevano diversi dubbi e fanno sognare chi la vorrebbe di nuovo a fianco di Insinna. Proprio lui l'ha voluta non solo per il game show serale, ma anche nell’edizione andata in onda nel 2021 de Il Pranzo è Servito. Tra i due infatti i rapporti sono sempre stati ottimi, come ha ammesso la stessa Pisani.

"Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di entrare in questa casa, di avermi fatta sentire accolta dal primo giorno. Ho imparato così tante cose, ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno saputo tutelare come una figlia, amare, insegnare". E ancora: "Sono grata alla mia famiglia dell'Eredità che mi ha supportato sin da subito per questa nuova opportunità professionale ed artistica.. non era scontato ed io vi porterò tutti con me sul palco. Grazie a Flavio Insinna per i tuoi consigli, gli insegnamenti...sei un maestro!", era stato l'annuncio d'addio a l'Eredità. Che sia solo temporaneo? Chissà.

