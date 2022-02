Ilary Blasi e Francesco Totti, è finita in disgrazia? "Durante la gita al lago...": indiscrezioni rovinose sulla coppia

21 febbraio 2022 a

Secondo Dagospia il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è alle battute finali "Il 5 febbraio scorso, durante una gita familiare al lago di Castel Gandolfo, sarebbe esploso l’ennesimo litigio. A settembre 2021, quando Totti ha festeggiato 45 anni, lei non c’era - nel corso di una recente intervista a la Blasi ha detto: 'trovo sexy la libertà di scegliere. anche di potermene andare da un giorno all’altro. le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo'", parole che secondo il sito di Roberto D'Agostino sarebbero state profetiche.

La "Gita ai Castelli" è stata anche raccontata dal Messaggero, ma senza quella indiscrezione su una lite tra i due. Tutta la famiglia Totti, con una coppia di amici ha passato la domenica al lago e al centro storico della cittadina papale. Prima tappa le giostre di sul lungolago dove Ilary Blasi, sempre in grande forma, si è scatenata con i figli sui vari giochi tra macchinette a scontro, ruota panoramica e altre attrattive", riporta il quotidiano romano.

E a settembre, il giorno 27 la data del compleanno di Totti per i suoi 45 anni la grande assente era stata Ilary Blasi. Come notato da molti, la conduttrice di Star in the Star, diversamente da quanto fatto negli anni precedenti, non ha condiviso neanche uno scatto con il marito. “Si sono lasciati” oppure: “Sono in crisi“, alcune delle ipotesi dette da alcuni utenti sui social. Adesso queste nuove voci di crisi.

