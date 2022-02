Ilary Blasi, addio a Francesco Totti? "Lei e il collega...": corna, indiscrezioni drammatiche. Chi è lui

22 febbraio 2022 a

Sono sempre più insistenti infatti le voci secondo cui Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero pronti a dirsi addio. La relazione, secondo alcuni pettegolezzi, sarebbe finita ormai da parecchio tempo. Dagospia, in un articolo, ha parlato di un furioso litigio mentre i due coniugi si trovavano in gita al lago di Castelgandolfo lo scorso 5 febbraio. Una lite che sarebbe in qualche modo stata una goccia che ha fatto traboccare un vaso pieno ormai da diverse settimane.

A settembre Totti aveva festeggiato i suoi 45 anni senza la moglie accanto. Nel frattempo, Ilary Blasi commentava in una recente intervista che “tutto può finire". Ospite del programma di Michelle Hunziker si è però anche lamentata del fatto che i giornali parlano di crisi con il marito ogni volta che non pubblica una foto in sua compagnia. Il Corriere della Sera però ora parla di una brutta storia di corna, per di più reciproche.

Secondo il quotidiano Ilary Blasi si è concessa una scappatella con un collega, scoperta da Francesco Totti grazie alla soffiata di una talpa. L’ex capitano della Roma, a questo punto, avrebbe “ricambiato il favore”. Francesco Totti, dicono, si sarebbe poi completamente innamorato di questa nuova fiamma: "Dicono che la crisi si sia aperta già da tempo. Da quando Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega tv. Quando Francesco l’ha scoperto — o qualcuno l’ha amichevolmente avvisato — ovviamente non avrebbe gradito e avrebbe reso la cortesia. Il Pupone diventato Campione del Mondo nel 2006 si sarebbe innamorato di un’altra, con cui starebbe da un po’ e di cui sembrerebbe molto preso", riporta il Corriere.

