Ilary Blasi, 5 giorni fa così a Michelle Hunziker: "Lei 2 matrimoni da fiaba. Io...", con Totti è finita in disgrazia

22 febbraio 2022 a

a

a

Coppie che scoppiano. L'ultima separazione, clamorosa - per quanto non ancora confermata ufficialmente - è quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti: dopo 20 anni di amore da favola la loro storia sarebbe arrivata al capolinea. La notizia sta rimbalzando ovunque da quasi un giorno e alla velocità della luce. E di smentite non ne sono arrivate. L'unico "indizio" lo ha concesso la Blasi, pubblicando una enigmatica linguaccia sui suoi profili social. E ognuno la interpreti un po' come vuole.

Ilary Blasi, addio a Francesco Totti? "Lei e il collega...": corna, indiscrezioni drammatiche. Chi è lui

Ma i più attenti, ora, hanno riavvolto il nastro di qualche giorno. Bisogna tornare fino a mercoledì scorso, 16 febbraio, in occasione della prima delle due puntata di Michelle Impossibile, il programma condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. La stessa Hunziker protagonista nelle ultime settimane dell'altra fragorosa e inattesa separazione di questo periodo, quella da Tomaso Trussardi, il tutto dopo dieci anni di relazione e due figli. Insomma, bellissime, biondissime e... single, la Hunziker e la Blasi si erano ritrovate fianco a fianco nel programma Mediaset.

"Separazione e morte, ti senti una fallita": rottura con Trussardi, le drammatiche parole di Michelle Hunziker

E sempre i più attenti, ora, hanno unito alcuni di quei proverbiali puntini che, a posteriori, permettono di chiarire delle cose. O almeno di farsi delle idee. Già, perché proprio cinque giorni fa, la Blasi si spendeva in una battuta assai sibillina, che fa riflettere. Rivolgendosi alla Hunziker, infatti, affermava: "Lei ha avuto due matrimoni fiabeschi, lo sapete è notizia fresca, un amore da favola e idilliaco. Io ho lo stesso marito da vent'anni e se non pubblico una foto per un mese: "Sono in crisi, stanno lasciati!". Niente, di tutto de più", aveva detto la Blasi. Un video, che potete vedere qui in calce, che ha iniziato a rimbalzare alla velocità della luce sui social. Vuoi vedere che con quelle parole Ilary aveva di fatto confessato, o confermato, la sua rottura con Francesco Totti? Chissà...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.