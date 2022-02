Francesco Totti e Noemi "pochi giorni fa, allo stadio...". Spunta questa foto: Ilary Blasi umiliata all'Olimpico

22 febbraio 2022 a

Francesco Totti e Noemi Bocchi? Ora spunta anche una foto allo stadio Olimpico molto sospetto. La 34enne, ex moglie di Mario Caucci team manager del Tivoli calcio, e mamma di due bambini, secondo diverse indiscrezioni apparse dopo la notizia della separazione da Ilary Blasi, sarebbe la nuova fiamma del Capitano.

Ecco quindi lo scatto all'Olimpico, del 5 febbraio, in occasione della partita Roma-Genoa: Noemi, capelli chiari e lisci, mascherina anti-Covid a coprirle in parte il viso, come riporta il Corriere della Sera, è seduta due file dietro a Totti. E si vede che non lo perde d'occhio.

Ma non sarebbe quella la prima volta di loro due insieme. Secondo ulteriori indiscrezioni, infatti, Totti e Noemi sarebbero stati avvistati al ristorante "Isola del Pescatore" a Santa Severa e a Roma, in un ristorante al Torrino.

Noemi, oltre a essere una grande appassionata di calcio, adora il padel che pratica insieme alla sua squadra, le Spritz Girls. Proprio su un campo di padel avrebbe incontrato Totti e la loro relazione sarebbe cominciata qualche mese fa. I sospetti su di lei sono nati quando Noemi, ospite a una festa, era scappata per raggiungerlo dopo aver saputo che era rimasto coinvolto in un incidente d'auto.

