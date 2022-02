Ilary Blasi, rottura con Francesco Totti? "Una dolorosa conferma in questo video": fine corsa...

22 febbraio 2022 a

Le notizie sulla loro rottura sono ovunque, tutti parlano della presunta fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La conduttrice allora decide di farsi viva in modo particolare, ovvero pubblicando una storia su Instagram nella quale si riprende mentre fa la linguaccia. Un filmato di pochi secondi in cui la Blasi è in treno, si toglie velocemente la mascherina e si presta a quella buffa espressione.

Questa, quindi, la reazione della showgirl nel giorno successivo alle clamorose voci di una separazione - che sembra sempre più inevitabile - dal marito. Nessun commento, insomma, solo questo breve filmato per replicare alle indiscrezioni. Un videomessaggio muto, che però potrebbe alimentare ulteriori indiscrezioni. Sui social, infatti, qualcuno ha già commentato il video. C'è chi pensa che, pur essendo vere le voci sulla rottura, la conduttrice non abbia apprezzato affatto il chiacchiericcio; e chi invece pensa che con l'ex calciatore non ci sia nessuna crisi. Per certo, una linguaccia non è una smentita...

Intanto le voci continuano ad aumentare. Secondo il Corriere della Sera, all'origine della presunta rottura ci sarebbero tradimenti reciproci: la Blasi si sarebbe concessa una scappatella con un collega e l’ex capitano della Roma, dopo esserne venuto a conoscenza, avrebbe “ricambiato il favore”. Peccato, però, che poi Totti si sarebbe completamente innamorato di questa nuova fiamma.

