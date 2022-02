Nina Moric, tutina nera troppo attillata? Occhio al seno: roba da censura alla sfilata

23 febbraio 2022 a

Nina Moric è stata una delle protagoniste assolute della prima giornata di Fashion Week a Milano. La showgirl ha sfilato con addosso una tuta trasparente che ha messo in risalto il suo fisico perfetto. Il tessuto ha lasciato intravedere soprattutto il seno nudo. Con la sua camminata decisa e il suo sex appeal, la modella ha subito attirato l'attenzione dei presenti in sala e dei fotografi, corsi a scattarle foto mozzafiato.

"Essere donna è essere me stessa, questo è coraggio: essere se stessi - ha detto la Moric a TgCom24 dopo la sfilata, nel backstage di Sophia Nubes -. Viviamo di apparenza, perdersi è un attimo, l’apparenza è tutta illusione, la forza è essere se stessi sempre nonostante tutto ciò che ci confonde”. Ed è proprio ciò che lei ha voluto fare alla Fashion Week, mostrandosi per quella che è, senza troppi fronzoli.

All’evento ha partecipato pure Fabrizio Corona, anche se i due non sembrano essere entrati in contatto. La presenza di Nina Moric in passerella, comunque, è stata molto apprezzata. A tal proposito TgCom24 scrive: "Sembra tornata la regina delle passerelle di una volta, quando negli anni Novanta conquistava i red carpet con il suo fascino inesauribile".

