Michelle Hunziker, "ormai da 15 anni...". Petra, la donna che nessuno conosceva: l'ultima confessione

Michelle Hunziker è la donna del momento: al timone del suo one woman show, Michelle Impossible, la conduttrice ha riscosso non poco successo tra i telespettatori. Proprio questa sera, mercoledì 23 febbraio, andrà in onda su Canale 5 la seconda e ultima puntata del suo spettacolo. Un programma nato per celebrare i suoi 25 anni di carriera. La Hunziker, però, non si racconta solo in tv. Lo fa spesso anche con i suoi follower su Instagram.

Poche ore fa, per esempio, Michelle ha rivelato un segreto. Qualcosa che probabilmente in pochissimi sapevano. In particolare, ha pubblicato una foto che la ritrae abbracciata in maniera affettuosa a un'altra donna e a corredo ha scritto: "La mia manger tedesca da 15 anni! Petra Mauss". Per la prima volta, quindi, la conduttrice ha deciso di mostrare a tutti una persona per lei fondamentale e alla quale probabilmente è legata da un profondo affetto.

Nelle sue storie Instagram, poi, la Hunziker ha repostato anche il video di Nina Zilli che dice: "Bella notizia, ci si vede in prima serata su Canale 5 con quella grandissima donna di Michelle Hunziker". Tanti, infatti, sono gli ospiti della seconda serata di Michelle Impossible. Tra questi Katia Follesa e Valeria Graci, il duo comico che si ricompone dopo ben 10 anni, ma anche Massimo Ranieri, Ambra Angiolini, Nicola Savino, Rita Pavone e molti altri.

