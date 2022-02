Michelle Hunziker a pezzi: poche ore prima della "vendetta" di Tomaso Trussardi... spunta questo video

23 febbraio 2022 a

Poche ore prima della sua "epurazione" dalla Milano Fashion Week, Michelle Hunziker brindava in solitaria a casa, in canottierina bianca, décolleté esplosivo e calice di vino rosso in mano. Nelle ultime ore si fa un gran parlare della esclusione della showgirl svizzera dalla sfilata di Elisabetta Franchi, una decisione a sorpresa arrivata secondo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini sulla scia della grande amicizia che lega la celebre stilista e Tomaso Trussardi, ormai ex marito della conduttrice. Dietro questa scelta in ogni caso non ci sarebbe una "vendetta", ma la semplice volontà della Franchi di evitare sgarbi all'amico imprenditore.

Della coppia, "scoppiata" da mesi al di dell'ufficialità arrivata poche settimane fa, la Hunziker sembra rappresentare la parte "forte", mentre Trussardi appare come il più provato. Probabilmente, però, molto dipende anche dalla maggiore esposizione mediatica della showgirl e dalla storica riservatezza del rampollo. In questo senso, il video pubblicato da Michelle nelle sue Instagram stories nasconde qualche indizio significativo sulle inevitabili fragilità di una separazione, comunque dolorosa dopo 10 anni passati insieme e due figlie.

Con la solita e ben nota simpatia, la Hunziker gioca con i suoi follower presentandosi stravolta dopo una giornata di lavoro. Arrivata sfinita a casa, la conduttrice di Michelle Impossible su Canale 5 (la celebrazione dei suoi 25 anni di carriera) svela la sua formula per recuperare dallo stress: "Appena ho un bicchierino di vino in mano"... e via di larghi sorrisi e balletto. D'altronde, il valore terapeutico di un biccherino (senza abusarne) sul corpo e sullo spirito è ben noto anche alla scienza. E chissà che, sotto sotto, il brindisi non sia scaramantico: un modo per scacciare i fantasmi del passato e le pene d'amore e prepararsi al meglio alle nuove avventure, professionali e non.

