Michelle Hunziker, corsetta in bikini strizzatissimo alle Maldive? Occhio al seno (come rosica Tomaso Trussardi...)

01 marzo 2022 a

a

a

Ha spiegato di sentirsi un poco in difetto per il fatto di essere alle Maldive a godersi sole, relax e mare cristallino mentre in Europa è scoppiata la guerra. Ma tant'è, Michelle Hunziker si gode un poco di meritato riposo. Già, dopo le fatiche di Michelle Impossibile e la rottura con Tomaso Trussardi prendersi una piccola e lussuosa pausa è più che lecito.

E così, ecco che la conduttrice Mediaset, nelle sue stories su Instagram, racconta il suo soggiorno da sogno, in un esclusivo resort dedicato in primis agli sport acquatici. Ed eccola mostrarsi mentre si concede una corsetta in spiaggia di primo mattino: cielo limpidissimo, sabbia fine fine e mare che più azzurro non si può. "Buongiorno", scrive la Hunziker a corredo della story. E alla corsetta si presta fasciata in un bikini bianco semplicemente mozzafiato: a 45 anni, il fisico è da urlo, quello di una ragazzina. E il seno, generosissimo, viene assolutamente impreziosito dal costumino. E chissà come rosica Tomaso Trussardi, "avvistato" a Milano mentre portava a passeggio il cane...

"Provo disagio". Guerra in Ucraina, dov'è oggi Michelle Hunziker: "Sentivo piangere i bambini"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.