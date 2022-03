Blanco, che umiliazione per la fidanzata Giulia: come lo beccano in discoteca. Ormone fuori controllo, ecco il video

02 marzo 2022 a

Una crisi non poi così passeggera quella tra Blanco e Giulia Lisioli. Il cantante, dopo aver vinto il Festival di Sanremo con Mahmood, avrebbe voltato pagina. Almeno in amore. In queste ore infatti circola un video in cui si vede l'artista baciare un'altra ragazza in discoteca. Pronto a esibirsi al The Club di Milano, il cantante è stato immortalato mentre baciava un ragazza. Stando agli utenti del web si tratterebbe di una giovane Tiktoker di nome Martina. Ma di lei si sa ancora ben poco.

Blanco e Giulia stavano insieme da circa un anno e mezzo. Giulia, 23 anni, aveva letteralmente rubato il cuore di lui. "Ci tengo a lei", aveva assicurato il cantante salvo poi ammettere che la loro relazione andava avanti tra "alti e bassi". E adesso la relazione sembra arrivata al capolinea.

Oltre al bacio, i fan del vincitore di Sanremo hanno notato che da tempo i profili social di entrambi non mostrano scatti di coppia. La stessa Lisioli nelle scorse ore ha cancellato dal proprio account Instagram tutte le foto che la immortalavano insieme al fidanzato (ex?). Un dettaglio che potrebbe significare molto. Anche se gli ammiratori di Blanco attendono ancora una ufficialità.

