Blanco, subito dopo Sanremo con la fidanzata Giulia è finita in disgrazia? L'indiscrezione peggiore: cala il gelo in diretta tv

Dopo aver trionfato a Sanremo in coppia con Mahmood, con il quale ha cantato Brividi e vinto il Festival, Blanco pare essere entrato in crisi con la fidanzata Giulia. Ad alimentare questa voce è stato lo stesso Riccardo Fabbriconi, in una intervista a Rtl.102.5. Alla domanda se in amore fosse felice Blanco infatti ha risposto “Alti e bassi”. "Ma come alti e bassi?", ha chiesto la conduttrice che ha voluto saperne qualcosa di più: "Quanto tempo è che sei idanzato?". Prima di rispondere il cantante ha di nuovo ribadito: “Alti e bassi”. Per poi aggiungere: “Comunque un anno”.

Gelo in studio. “Credo di aver toccato un tasto…”., osserva la conduttrice. Ma a togliere le castagne dal fuoco a Blanco ci pensa Mahmood. L’autore di ‘Soldi’ ha infatti messo tutto a tacere con una battuta: “No, non diciamo queste cose. Ora è il momento della pubblicità”.

Fatto sta che Blanco, più o meno volontariamente, ha acceso il gossip sul suo conto. Se quell'”alti e bassi” poteva sembrare di primo acchito una battuta, quando Riccardo lo ha ribadito senza che nessuno lo avesse incalzato è parso tutto fuorché una frase buttata a casaccio. Chissà cosa ne pensa Giulia delle frasi del fidanzato.

