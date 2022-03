Michelle Hunziker insultata da Selvaggia Lucarelli: "Vai a nuotare tra i pesci pagliaccio. Quelle come te..."

06 marzo 2022 a

A cospargere odio contro Michelle Hunziker ci pensa la solita nota: Selvaggia Lucarelli, specialista in materia. Il punto è che la Hunziker, come è noto, si è concessa una vacanza alle Maldive insieme alle figlie, Sole e Celeste, e all'amica e manager, laura Barenghi. Quale la "colpa" della conduttrice? Presto detto: aver detto di sentirsi un poco a disagio nell'andare a godersi sole, mare e relax mentre scoppiava la guerra in Ucraina.

Apriti cielo, vietato dirlo: il prezzo da pagare sono le stilettate gratuite e risibili della Lucarelli. La sacerdotessa del giusto, infatti, passa all'attacco: "Vanno in vacanza alle Maldive – cosa che per giunta non ci disturberebbe – e si sentono in dovere di manifestare disagio per lo scollamento tra la loro vita e quella di chi sta sotto le bombe. Tranquilli, fatevi le vostre vacanze che Zelensky, se fate snorkeling tra i pesci pagliaccio, non si risente", commenta tradendo il suo insopprimibile ed eterno livore.

Ma non è finita. Selvaggia Lucarelli, al meglio del suo peggio, rincara la dose: "Che poi io ho sempre preferito chi va avanti a fare la sua vita e il suo lavoro, piuttosto che chi si sente in dovere di partecipare pubblicamente a un dolore collettivo perché penda che faccia bene alla sua reputazione". E l'ennesima bastonata gratuita è servita. Anche se, ne siamo certi, Michelle Hunziker si farà soltanto una grossa risata.

