Michelle Hunziker alle Maldive? Zoe Cristofoli a valanga: "Perché mi dà tanta rabbia"

Un recente messaggio di Michelle Hunziker ha creato non poche polemiche. La conduttrice svizzera, dopo il successo del suo one woman show su Canale 5, ha deciso di concedersi una vacanza alle Maldive con le sue amiche. Nel frattempo, però, è scoppiata anche la guerra in Ucraina e Michelle non ha potuto non rivolgere un pensiero a tutte le persone vittime di questo conflitto. Peccato, però, che le sue parole non siano state apprezzate da tutti.

Dopo essere arrivata nel paradiso tropicale, la Hunziker ha spiegato di provare disagio nel trascorrere dei giorni spensierati mentre a Kiev è in corso una guerra terrificante. Dopo il suo messaggio, però, la conduttrice ha comunque continuato a pubblicare foto e video delle sue vacanze, tra serenità e divertimento. Cosa che non è piaciuta a tutti. A schierarsi contro di lei sono state, tra gli altri, Selvaggia Lucarelli e Zoe Cristofoli. La giornalista ha scritto: "Vanno in vacanza alle Maldive – cosa che per giunta non ci disturberebbe – e si sentono in dovere di manifestare disagio per lo scollamento tra la loro vita e quella di chi sta sotto le bombe. Tranquilli, fatevi le vostre vacanze, che Zelensky se fate snorkeling tra i pesci pagliaccio non si risente".

Sulla stessa lunghezza d'onda la Cristofoli, influencer ed ex di Fabrizio Corona, oggi legata al calciatore del Milan Theo Hernandez: "Davvero mi dà tanta rabbia vedere persone molto più conosciute di me che dovrebbero avere la responsabilità di fare qualcosa, non tanto a livello monetario quanto di informazione… Io non dico di non vivere le nostre vite, di non lavorare, di non portare a termine i nostri progetti, oppure di non postare momenti felici della vostra e nostra vita. La vita non si ferma, ma il viaggio alle Maldive di chi ha milioni di followers con scritto buona giornata, un sorriso magari anche NO. Non ve lo ordina mica il dottore di postare”.

