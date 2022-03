Michelle Hunziker, "a proposito d'amore...": la dichiarazione in un video, ora si capisce tutto

07 marzo 2022 a

Una Michelle Hunziker scatenata, al suo ritorno in Italia dopo la vacanza alle Maldive. Più carica e riposata che mai, nel giorno del suo ritorno a casa si dedica in particolar modo ai suoi affetti... canini. Già scordate le spiagge delle Maldive, il relax al resort di lusso su un atollo esclusivo. Tempo di tornare al lavoro. Ma, prima, un po' di tempo con gli amici pelosi.

Michelle Hunziker, appena tornata dalle Maldive il clamoroso bacio a... Trussardi: occhio alla foto | Guarda

Prima, in mattinata, la curiosa fotografia in cui si mostra abbracciata al cane che aveva preso con Tomaso Trussardi, cane dotato anche di maglietta e che si gode il bacio di Michelle. Poi, nel corso della giornata e sempre su Instagram, altre sorprese piuttosto... spiazzanti. Già, Michelle Hunziker pubblica una serie di storie tutte da ridere. La prima delle quali recita: "E a proposito di amore per i pelosi...". Dunque nelle successive mostra come parla agli esseri umani e come, al contrario, parla con i cani. Come sempre, Michelle Hunziker fa dell'ironia il suo marchio di fabbrica.

