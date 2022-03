Meghan Markle, il padre umilia il principe Harry: "Sono anni che provo a...", come chiama il reale

14 marzo 2022 a

Thomas Markle, padre di Meghan, vuole testimoniare contro la figlia nella causa intentata dalla sorellastra Samantha. Sarebbe “entusiasta” di trovarsi faccia a faccia con la figlia e suo marito, il principe Harry, e l’ha accusata di mentire sulla sorellastra. Samantha Markle, 57 anni, ha citato in giudizio la duchessa del Sussex per diffamazione: sostiene che ha rilasciato "dichiarazioni false e dannose" su di lei durante la sua intervista con Oprah Winfrey l’anno scorso.

Secondo il padre di Meghan la sorellastra ha tutte le carte per vincere le cause e si offerto di testimoniare a suo favore. "Sarei più che felice di farlo. Sono quasi quattro anni che cerco di vedere mia figlia e il suo marito roscio in un’aula di tribunale faccia a faccia. Sarei entusiasta di difendere mia figlia maggiore".

Samantha Markle ha chiesto un risarcimento di 75.000 dollari (68.000 euro) più le spese legali. Secondo la donna Meghan l’avrebbe definita, in maniera "diffamatoria una sconosciuta virtuale" e avrebbe raccontato di "essere cresciuta come figlia unica". Thomas Markle ha raccontato anche di essersi stupido che il principe Harry non fosse volato da lui per chiedergli la mano di Meghan, prima di sposarla. "Pensavo che i Royals avessero una sorta di senso di dignità, e che si sarebbe preso il tempo per incontrarmi".

