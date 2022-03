Elisabetta Gregoraci, foto da pazzi: scollatura totale e questa "smorfia", tasso erotico alle stelle

17 marzo 2022 a

a

a

Provocazione pura, bellezza stordente, semplicemente Elisabetta Gregoraci. Già, la showgirl e volto Mediaset torna a stupire ed incantare su Instgram. Lo fa, anche, con una discreta dose di autoironia. Il tutto con due scatti, un piccolo rullino, pubblicato sul suo profilo social soltanto poche ore fa, al grido di "buongiorno". Ed emoticon con lingua fuori dalla bocca.

Elisabetta Gregoraci paparazzata in strada, così: animata discussuone, ma che succede? | Guarda

E il perché di quell'emoticon lo spiega in modo semplice semplice la foto. Eccola, appunto, con le labbra socchiuse e la lingua mordicchiata dai denti. Anche uno degli occhi è socchiuso, ed è qui che si coglie un pizzico di autoironia: l'espressione, infatti, è piuttosto curiosa. Elisabetta Gregoraci offre due versioni della foto: una a colori, l'altra in bianco e nero. In entrambe, la scollatura è profondissima. E lei da morire, così come dimostrano i commenti dei seguaci adoranti: tutti ai suoi piedi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.