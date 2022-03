Michelle Hunziker, "il suo primo bacio". Prima volta in Italia: la foto in copertina su Gente

Francesco Fredella 17 marzo 2022 a

a

a

La bomba del settimanale Gente. Michelle Hunziker trova l'amore. E torna il sorriso. La bella conduttrice svizzera viene "pizzicata" sul settimanale Gente, in edicola da venerdì 18 marzo, insieme al medico Giovanni Angiolini, ex concorrente del Grande Fratello e ortopedico famosissimo in tv. Si tratta di un fine settimana in Sardegna che i due hanno trascorso tra passeggiate, visita a una cantina. Poi quel bacio, che non sfugge ai paparazzi. A metà gennaio Michelle Hunziker aveva ufficializzato la separazione dal marito Tomaso Trussardi, padre delle sue figlie Sole e Celeste. Il settimanale Gente mette chiarezza al gossip che circolava già da alcuni giorni. Adesso sembra davvero ufficiale quello che sta accadendo:

Anna Tatangelo, seno al vento davanti al balcone: i passanti si fermano, le foto "vietatissime" ai minori | Guarda





Ma quello sulla Hunziker non è l'unico scoop del settimanale famosissimo. C'è anche un'intervista a Anna Tatangelo, che parla del suo nuovo amore. Incontrata per parlare della seconda edizione del programma che l’ha lanciata come conduttrice Mediaset, Scene da un matrimonio che torna con un doppio appuntamento (il sabato alle 14.10 e la domenica, alle 14.30, sempre su Canale 5, da sabato 19 marzo), Anna Tatangelo apre in cuore a Gente, in edicola da venerdì 18 marzo, e dice: «La psicoterapia mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene. Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo davvero è difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere».

Anna Tatangelo al posto della De Filippi? Mediaset, indiscrezioni sul più clamoroso cambio in corsa

E del suo compagno, il rapper napoletano Livio Cori, rivela: «Lui vive a Napoli, dove ha la sua famiglia e il suo lavoro, e io vivo a Roma. Stiamo assieme quando possiamo, da soli o con il bambino: usciamo a cena, andiamo al cinema. Con la massima serenità. L’impegnò c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so». E aggiunge: «Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buon umore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita». Poi, a proposito del ritrovato sorriso accanto a lui confessa: «Livio mi aiuta a non prendere le cose troppo sul serio, è uno che ti smonta in due secondi con ironia».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.