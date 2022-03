Michelle Hunziker, "come e con chi l'hanno beccata 5 giorni dopo la rottura con Tomaso Trussardi"

21 marzo 2022 a

Si fa un gran parlare della relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, l’ortopedico conosciuto dal pubblico della tv per la partecipazione al Grande Fratello, poi seguita da altre comparsate. I due sono stati immortalati da settimanale tedesco Bunte mentre si scambiavano un bacio, ma adesso emergono nuovi dettagli: pare che si frequentino almeno dallo scorso gennaio, dato che il 23 di quel mese sono stati beccati insieme a un ristorante di Alghero.

Praticamente cinque giorni dopo l’annuncio ufficiale della separazione con Tomaso Trussardi, che evidentemente era già avvenuta mesi prima. Michele Quintilio, titolare del ristorante in cui sono stati la Hunziker e Angiolini, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi: “Io me la sono trovata davanti domenica 23 gennaio all’ora di pranzo. Saranno state una decina di persone. Era un pezzo che Michelle Hunziker bazzicava qua ad Alghero. C’era Giovanni Angiolini, che è un cliente abituale, suo fratello con la fidanzata, Michelle, la sua manager Gabriella e altre persone che vedevo per la prima volta”.

Alla fine del pranzo il ristoratore ha chiesto alla showgirl svizzera di fare una foto ricordo: lei ha accettato, ma ad una condizione ben precisa. “Quando le ho chiesto di fare una fotografia con me - ha spiegato - ha accettato ma mi ha chiesto di pubblicarla su Instagram almeno una settimana dopo. Evidentemente voleva tenere nascosti i suoi spostamenti”.

