Iva Zanicchi, "lo ho voluto io": vita stravolta a 82 anni, la più incredibile delle decisioni

Impensabile Iva Zanicchi. L'ultima svolta, a 82 anni, la rivela in un'intervista al settimanale Intimità. Che succede? Presto detto, si sposa. La mitica aquila di Ligonchio ha infatti deciso di convolare a nozze con Fausto Pinna, il suo compagno storico. Per la Zanicchi sarà il secondo matrimonio, dopo quello finito malissimo con Antonio Ansoldi, la separazione avvenne nel 1985.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna, che è di dieci anni più giovane di lei, sono legati dagli anni Ottanta. Insomma, storia rodatissima. Ma non si erano mai sposati, loro che hanno entrambi divorzi alle spalle. Ora, però, hanno deciso di fare il grande passo.

"Lo ho proposto a Fausto apertamente, con il mio solito fare molto diretto - premette -. Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata. Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo", ha spiegato la Zanicchi al settimanale. E non solo: Iva ha già pensato anche al viaggio di nozze. Vuole visitare la Terrasanta e l'Egitto, due posti in cui non ha mai messo piede.

