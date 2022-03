Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme: foto-terremoto dalla Franciacorta, beccati così

28 marzo 2022 a

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno trascorso il weekend insieme in Franciacorta. E' la prima volta che si sono fatti vedere in coppia da quando hanno annunciato la loro separazione. I due, insieme alle loro figlie Sole e Celeste, hanno partecipato a un evento dedicato alle auto di lusso, organizzato dall’imprenditore. Presente anche la primogenita di Michelle, Aurora Ramazzotti, il suo fidanzato Goffredo Cerza e i genitori di lui.

Oltre alle auto, Michelle ha ripreso col suo telefono anche Tomaso, che ha rivolto il pollice alzato verso la sua ex con simpatia. I due, come sottolinea TgCom24, non si sono sottratti nemmeno alle foto di gruppo. In uno scatto li si vede abbracciati proprio come ai vecchi tempi. In un'altra foto, invece, la Hunziker si è messa in posa con le sue tre figlie sotto a un albero.

Di recente invece si è parlato della conduttrice per il suo presunto flirt con Giovanni Angiolini, medico ed ex gieffino. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti complici in Sardegna. Dopo la pubblicazione degli scatti, però, nessuno dei due è intervenuto per confermare o smentire lo scoop. Stando al settimanale Di Più, inoltre, pare che Michelle e Giovanni si siano conosciuti due anni fa durante la presentazione di un libro dedicato al benessere, scritto dallo stesso Angiolini.

