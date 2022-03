Fabrizio Corona "letteralmente scomparso": indiscrezioni angoscianti, che fine ha fatto

29 marzo 2022 a

a

a

Fabrizio Corona è letteralmente scomparso da Instagram. Secondo i suoi seguaci, preoccupati per l'ex re dei paparazzi, il profilo sarebbe stato bannato dal social. Il suo account, seguito da oltre un milione di follower, non sembra essere raggiungibile da qualche ora ormai. Nonostante le indiscrezioni che circolano in rete, comunque, i motivi di questa sparizione sarebbero ancora ignoti.

"Terzo grado?". Nina Moric furiosa con Silvia Toffanin: la domanda scomoda sul figlio, gelo in studio

Secondo l’influencer Amedeo Venza, comunque, l'ex di Nina Moric sarebbe stato bannato: "A seguito di numerose denunce, segnalazioni, ecc ecc, il profilo di Fabrizio Corona è stato bannato. Con i social non si scherza e presto ne verranno bannati tanti altri che in maniera pesante e a tratti violenta trattano argomenti di cose e persone che a loro non dovrebbero riguardare!". Se così fosse, si tratterebbe di un duro colpo per l'ex fotografo dei vip.

"Le sue gambe...". Fabrizio Corona fuori controllo: l'orrore sessuale contro Federica Calemme | Guarda

In ogni caso, la questione assume ora dopo ora i contorni di un giallo. Tra l'altro, in questi giorni Corona è stato particolarmente presente sui social. Ha attirato l'attenzione prima scherzando sul fisico di una ex gieffina, poi prendendosi gioco di Sophie Codegoni e del fidanzato Alessandro Basciano e infine rilasciando diverse dichiarazioni anche sulla guerra in Ucraina. Adesso, comunque, resta solo da capire se la sua scomparsa dai social sia stata una sua scelta o se invece sia stato davvero bannato per aver violato le regole della piattaforma.

"Cos'ho scoperto su di lui dopo il GfVip". Sophie Codegoni umilia Fabrizio Corona: Toffanin di sasso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.