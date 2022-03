Nina Moric-choc: "Mio figlio va curato. Fabrizio Corona merita l'ergastolo": come lo ha ridotto

30 marzo 2022 a

a

a

Nina Moric nella notte ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di Stories totalmente deliranti. La ex modella croata infatti ha ricominciato ad attaccare Fabrizio Corona e ha lanciato un appello affinché Carlos, il figlio ora 19enne della coppia, venga "salvato" dal padre "Da madre mi vergogno di fare questo appello. Carlos soffre di psicosi transitoria/acuta. Deve essere curato. Non ha il telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna. Se non prende i farmaci accorciati con l’analisi comportamentale cognitiva sarà la sua fine Vi prego aiutatemi, mio figlio ha bisogno!”.

"Letteralmente scomparso". Fabrizio Corona, indiscrezioni angoscianti: che fine ha fatto e perché è sparito

E ancora, ha scritto in un altro post Nina Moric: "Avendo il magone non posso chiamare le forze dell’ordine. Ma qualcuno che ha umanità deve fermare Fabrizio Corona. Sì che siete in tanti ad essere truffati da parte sua. Purtroppo chiedo la sua carcerazione, Carlos deve essere salvato". Poi insiste: "Denunciatelo, vi prego. Da madre vi prego".

Damiano David e Giorgia? Scordateveli così: "Giochi di lingua". Una roba spintissima | Foto

Ma non finisce qui. "Carlos non deve essere criticato! Lui è solo vittima del male che deve essere fermato! Che io sia bruciata, ma lui deve essere salvato! Fabrizio Corona in galera o in un posto lontano da lui", dice ancora la modella croata. "Voglio soltanto la sua libertà a costo della mia morte… Fabrizio Corona non è mai stato un padre. Non lo sto condannando, ma mi dispiace perché non sarà mai in grado di accettare la felicità di Carlos. Fabrizio Corona si merita l’ergastolo. Non l’ho mai detto prima, ma è così". Alla fine, getta la sputa: "Sapete cosa vi dico? Ma, alla fine, io cosa posso fare se il figlio è uguale al padre. Scusatemi. Ma vaffa…".

"Ha provato a baciarla. Ma lei...". Tronista umiliato, clamoroso rifiuto davanti a tutti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.