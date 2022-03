Michelle Hunziker, una drammatica storia di corna? "Pare che già da due anni...", una scomoda indiscrezione

31 marzo 2022 a

Spunta un altro pezzo del puzzle della rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e del nuovo flirt della conduttrice di origine svizzera con Giovanni Angiolini, medico ed ex concorrente del Grande Fratello. A pochi mesi dalla separazione dal marito, con il quale è stata insieme dieci anni e ha fatto due figlie, Celeste e Sole, Michelle Hunziker sta cercando la sua felicità, anche grazie a questa nuova storia d'amore.

Secondo una non meglio precisata fonte, in queste ore si mormora che la conduttrice, che è stata anche sposata con Eros Ramazzotti, e il bel medico in realtà si conoscessero già da un paio di anni e, con ogni probabilità, il "feeling" sarebbe cominciato ancora prima della fine del matrimonio di lei.

Secondo quanto riporta DiPiù, Michelle avrebbe conosciuto Angiolini due anni fa, in occasione della presentazione di un libro, dedicata al benessere, scritto da lui. Dopo l’evento, la conduttrice avrebbe voluto incontrare il medico, con il quale è nata poi una collaborazione lavorativa. Tutti dettagli che lasciano pensare che tra la Hunziker e Giovanni l'amore sia scoppiato ben prima che il matrimonio con Trussardi entrasse in crisi. Naturalmente si tratta solo di indiscrezioni, la verità la conoscono solo i diretti interessati.

