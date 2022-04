Michelle Hunziker, "una storia d'amore forse impossibile...": esce allo scoperto, attenzione a queste parole

02 aprile 2022 a

L'amicizia tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti ha fatto sì che anche Michelle Hunziker si sia legata all'ex vincitore del Grande Fratello Vip. A lui la conduttrice di Canale 5 ha voluto mandare un dolcissimo messaggio. Sui Instagram gira infatti la storia della showgirl svizzera con in mano il nuovo libro dell'influencer. Sotto il commento: "Bravo Tommy". Nei filmati si vede la Hunziker consigliare il libro "Parole per noi due": "Sono pronta alla lettura di questo nuovo libro di Tommaso Zorzi – ha detto –. Gli ho fatto i complimenti stamattina, prima di tutto perché mi ispira tantissimo: una storia d'amore apparentemente impossibile, e queste cose a me piacciono molto, quando le cose sembrano impossibili e invece diventano possibili".

E ancora: "Sono fiera di Tommy perché veniva a giocare, a fare merenda con Auri quando erano amici che andavano a scuola. Sono fiera del suo percorso e anche he sia già il suo secondo libro. È bellissimo il visual ma secondo me è molto bello anche il contenuto". Poi la conclusione: "Lui mi ha detto che ci ha messo veramente il cuore a scriverlo e io gli credo".

Tra Zorzi e Aurora però ci sono stati anche momenti di tensione. Prima di entrare al Gf Vip, il ragazza aveva ammesso che i due si erano persi di vista. Incomprensioni che poi hanno portato a un nuovo riavvicinamento con la figlia di Eros Ramazzotti che scriveva: "Ci siamo conosciuti che eravamo dei bambini – ha scritto Aurora, pubblicando uno scatto in cui sorride con Tommaso e gli accarezza una guancia -. Fuoco col fuoco, una combinazione astrale esplosiva quanto pericolosa. Chi ci conosce lo sa bene. Me ne sono sempre fregata di quello che pensavano gli altri, non ho mai rinunciato alla nostra amicizia. Ti ho sempre ammirato e in maniera diametralmente opposta ti ho sempre voluto proteggere. Sono qui, tu lo sai. Tanti auguri Tommy".

