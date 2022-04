Striscia la notizia, Ilary Blasi e le confessioni piccanti su Totti "Diciamocelo, è duro e corto..."

15 aprile 2022 a

Ilary Blasi si racconta al programma di Rai 2 Belve condotto da Francesca Fagnani e si lascia andare ad alcune incredibili dichiarazioni sulla sua vita coniugale e sul bacio con Michelle Hunziker. Dichiarazioni che vengono mandate in onda nella rubrica Spetteguless di Striscia la notizia nella puntata di ieri sera 14 aprile: "Alla fine Totti è un brutto cognome, è duro, è corto...", dice.

Le confessioni di Ilary Blasi continuano: "Io mio marito non lo riconoscevo in mezzo al campo, sapevo che era attaccante e che aveva il numero 10 ma per me poteva pure pascolare".

Ma attenzione alle dichiarazioni scottanti: la conduttrice infatti ha baciato in bocca Michelle Hunziker a Michelle Impossible ma anche Belen Rodriguez e Alfonso Signoirini. Quini vanno in onda le immagini: "Ho messo un pezzettino di lingua e Michelle ci è rimasta...".

