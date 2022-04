Sabrina Salerno, "sono selvaggia...": fuori il seno, lo scatto con cui sfida la censura

28 aprile 2022 a

"Selvaggio selvaggio mondo" e selvaggia lei. Sabrina Salerno, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, si mostra ai suoi follower con un look da cowboy iper sensuale. La cantante infatti indossa una camicia di jeans completamente sbottonata sul décolleté che a fatica riesca a contenere il seno, jeans attillatissimi e un cappello da cowboy appunto. Lo sguardo è ammiccante e con la bocca semiaperta sembra tentare i suoi fan.

I quali, ovviamente, la riempiono di cuoricini e di complimenti. "Selvaggia e indomabile", si legge. E ancora: "Stupenda", "bellissima e sensuale". C'è qualcuno che le chiede pure se possiamo aspettarci al più presto un film con Rocco Siffredi e chi confessa: "Sabrina stupenda favolosa, ogni giorno ci regali magnifiche foto bellissime. Credimi e io li conservo tutte".

Intanto ha preso il via Name That Tune – Indovina la Canzone 2022, la terza edizione del game show musicale, in onda su Tv8, condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo. Tra gli ospiti della prima puntata, che è andata in onda il 26 aprile, proprio Sabrina Salerno che ha partecipato nella squadra delle donne insieme a Iva Zanicchi, Michela Giraud e Mietta.

