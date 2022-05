Justin Bieber nella black list della Ferrari: "Come ha ridotto la sua 458"

03 maggio 2022 a

a

a

Le regole di casa Ferrari sono rigidissime e come tali vanno rispettate. Sennò? Si rischia di finire nella blacklist dell’azienda di Maranello, la quale è costellata di personaggi molto famosi. È quello che è successo recentemente a Justin Bieber. Il cantante ha ‘abbandonato’ la sua Ferrari 458 per due settimane dimenticandosi dove l’avesse parcheggiata. Pubblicando tutto sui social e prendendo così in giro la casa automobilistica. Ma non è finita qui. Bieber ha inoltre cambiato il colore della macchina verniciandola in blu elettrico mettendola poi all’asta.

Elon Musk, avete mai visto la madre? Pazzesca (a 74 anni): si fermano tutti per lei | Guarda



Una serie di mosse che la casa del Cavallino Rampante non ha potuto lasciar correre. Il cantante è stato così inserito nella blacklist, ciò significa che non potrà più comprare una Ferrari. Non è la prima volta che succede. Anche l'attore Nicolas Cage, i rapper 50 Cent e Tyga, il pugile Floyd Mayweather o l’influencer Kim Kardashian sono finiti nella lista. Ferrari vuol dire anche rispettare il marchio, elemento a cui tengono molto e sul quale non transigono.

Video su questo argomento In mostra a New York la moda americana attraverso i secoli TMNews



L’ha combinata grossa Justin che, però, non pare preoccupato al riguardo. Sicuramente non si perderà d’animo e si divertirà a comprare altre auto di lusso. Una cosa però è certa. Non potrà più mettere piede in casa Ferrari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.