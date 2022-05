Isola dei Famosi, Rita Dalla Chiesa umilia Ilary Blasi: "Io continuo a ridere"

18 maggio 2022 a

Si sa, gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo in una diretta televisiva. La presentatrice dell'Isola dei Famosi Ilary Blasi ne sa qualcosa. Durante l'ultima puntata del programma la conduttrice è stata vittima di un incidente, fortunatamente senza conseguenze. Era già passata l'una del mattino quando Ilary, o per la stanchezza delle quattro ore di diretta o per la posizione scomoda, è caduta dallo sgabello facendo preoccupare tutto il pubblico in studio.

Ecco il tweet ironico di Rita Dalla Chiesa:

Fortunatamente la Blasi non si è fatta nulla di grave se non una brusca botta al sedere. Proprio durante il momento 'sacro' e serio delle nomination, la moglie di Francesco Totti ha perso l'equilibrio facendo un capitombolo a terra. Dopo essersi assicurati che non sia fatta male, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Francecso Savino sono scoppiati in una fragorosa risata. Ilary compresa. Non sono mancati meme della caduta sui social a prendere in giro scherzosamente la bella romana. A beffarsi di lei è arrivata anche la collega Rita Dalla Chiesa che, in un tweet ironico, ha ripostato il frame della caduta scrivendo: "Io continuo a ridere. Amo". Che dire, Ilary con questa caduta ha fatto ridere proprio tutta Italia.

