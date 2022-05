Michelle Hunziker "single": gira voce che lei... è già finita con Giovanni Angiolini?

26 maggio 2022 a

a

a

Michelle Hunziker rompe il silenzio? Ancora no, ma a farlo per lei ci pensa Alberto Dandolo. Con un suo gossip viene rivelato che da mesi, nonostante le foto in compagnia di Giovanni Angiolini, la conduttrice svizzera va dicendo di essere "single". A svelare la soffiata è il settimanale Oggi che rivela come le sue parole possano essere legate al bisogno di "privacy" della showgirl appena uscita da un luno matrimonio con Tomaso Trussardi.

Sulla separazione e sul nuovo amore la Hunziker ha preferito mantenere il massimo riserbo, forse con l'obiettivo di tutelare le sue tre figlie, Aurora, nata da Eros Ramazzotti, e Celeste e Sole nate dalla relazione con l'imprenditore. Rumors circolano anche circa il suo futuro in tv.

Stando a diverse voci Mediaset la riverrebbe con il suo one woman show Michelle Impossible, che è andato in onda in prime time su Canale Cinque qualche mese fa. Sempre secondo Dandolo le registrazioni dovrebbero iniziare in autunno. Altra riconferma a Striscia la Notizia. Qui la conduttrice tornerà a fianco di Gerry Scotti. Proprio su di lui si era espressa la Hunziker qualche tempo fa, ammettendo che Gerry "è un amico vero. Con lui ho la consapevolezza di avere accanto una persona di cui mi posso fidare".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.