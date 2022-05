Caterina Balivo, curve "esplose". "Ho tre taglie in più, ma...". Bikini clamoroso

30 maggio 2022 a

Caterina Balivo ha 42 anni e "tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta", racconta la conduttrice a Molto Donna, inserto settimanale de Il Messaggero. "Mi piace prendermi cura di me. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai amando"

Quindi la Balivo ricorda che la sua prima fascia da modella fu proprio Miss Moda Mare. "Credo che mia madre abbia ancora una foto di me con quel costume blu e azzurro". Quel concorso, aggiunge, "mi fece accedere alla tappa regionale. Miss Campania accedeva direttamente a Miss Italia, mentre Miss Moda Mare doveva battersi contro altre 300 ragazze. Mai vinto il primo posto, io. Mai avuto questa gioia. Ho una bellissima vita, per carità. Ma ogni volta che devo fare una cosa è una fatica. Mi tocca schiattare fino alla fine, sempre".

E sulla parità, conclude: "L’anno scorso feci una copertina e dissi: cosa scriviamo a fare che vogliamo una Presidente della Repubblica donna, quando in Italia una neo-mamma torna al lavoro e non sa a chi lasciare il figlio, perché se paga una babysitter finisce che ci va in pari? Va bene indignarsi, sono tutti bravi a fare tweet, ma cerchiamo di essere concreti. Battiamoci per servizi migliori, più che sputare su una donna che l’ha detta male. Ma ha pur sempre detto qualcosa che succede per davvero".

