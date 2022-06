Kim Kardashian "cacciata" dalla Regina Elisabetta: per lei non c'è posto, un caso senza precedenti

03 giugno 2022 a

Kim Kardashian questa volta si becca un bel "no", e non da una persona qualunque ma direttamente dalla Regina Elisabetta. La Regina d'Inghilterra sferra un secco due di picche alla regina delle influencer non accettandola alle sue celebrazioni ufficiali del Giubileo di Platino. Backingam Palace ha quindi respinto la sua richiesta di partecipare al Platinum Party di sabato 4 giugno.

La 41enne era atterrata questa settimana nel Regno Unito con il fidanzato Pete Davidson, 28 anni, Il suo staff aveva fatto richiesta per i biglietti dell'evento privato ma il Palace glieli ha negati. "Raramente a Kim viene impedito di partecipare a un evento quindi questo è stato abbastanza sorprendente. Soprattutto perché non visita spesso il Regno Unito. Kim e Pete adorano la famiglia reale e volevano davvero far parte di questa celebrazione speciale", ha spiegato il team dell'influencer.

All'evento saranno invece presenti Diana Ross, Nile Rodgers, Sir David Attenborough e David Beckham oltre che i membri della famiglia reale. Unica assenza sarà proprio quella della Regina che guaderà il concerto dalla TV del castello di Windsor. Kim e il giovane fidanzato erano stati paparazzati nei giorni scorsi, mano nella mano, per le vie di Londra mentre facevano shopping. Purtroppo Kim quella sarà l'unica cosa che potrai continuare a fare a Londra.

