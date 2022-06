Belen Rodriguez, "come fai a non impazzire?": la domanda con cui gela Fabrizio Corona

Francesco Fredella 09 giugno 2022 a

Fabrizio Corona si sposa. Stavolta sembra essere tutto vero. L'ex re dei paparazzi annuncia le nozze, ma Corona adesso parla al settimanale Chi con un'intervista esclusiva. Corona sta vivendo una bella storia d'amore con Sara Barbieri, più giovane di lui di 26 anni. "Sara ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita. Belen Rodriguez spesso mi chiede: ‘Ma come fai a non impazzire senza vedere il mare?", racconta Corona.

Ma la domanda delle domande resta una: quando si sposeranno? “Forse in autunno”, prosegue Corona. “A settembre, magari ottobre, e saranno delle nozze intime e familiari”, dice ancora. “Ho progetti seri, farei anche un figlio”.

Poi Corona dice ancora: “E’ una delle storie d’amore più belle”. La sua vita è stata piena di successi, con qualche momento difficile che ha superato brillantemente. E poi tanti amori: da Nina Moric, con cui ha avuto il suo unico figlio Carlos Maria, fino a Belen Rodriguez. Sembra, ci dice un insider, che i due siano ancora oggi in ottimi rapporti. I paparazzi di Signorini hanno "pizzicato" Corona a Capri in un posto da favola dove sono andati a trascorrere qualche giorno di relax. E la notizia fa subito il giro della Rete.



