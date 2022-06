Shakira, la mossa spietata: chi è l'investigatore che ha rovinato la vita a Piquè

13 giugno 2022 a

a

a

Emergono sempre nuovi risvolti sulla separazione più discussa degli ultimi giorni, quello tra la cantante Shakira e il calciatore Piquè. Una delle coppie più amate e seguite del mondo è arrivata a sfaldarsi a causa di un tradimento, quello di Piquè con una ragazza molto più giovane di lui. A riportare la conferma della rottura è stata la coppia stessa. Non sarà una rottura semplice, soprattutto perché ci sono i due figli, Milan e Sasha di mezzo. Oltre che agli interessi materiali.

Shakira e Piquè? La sconvolgente profezia di Mhoni Vidente: nel 2018... come è possibile?



L'ultima indiscrezione riguarda la modalità attraverso la quale la cantante colombiana ha scoperto dei tradimenti dell'ormai ex compagno. Shakira aveva ingaggiato un investigatore privato per farlo seguire. Lei evidentemente aveva già intuito qualcosa. Grazie a questa mossa è riuscita a beccare il calciatore spagnolo. La ragazza in questione sarebbe catalana e avrebbe poco più di 20 anni. L'amante lavorerebbe in un locale notturno come cameriera e proprio qui i due si sarebbero conosciuti.

"Ho capito che...". La frase di Shakira che spiega tutto: da quanto sapeva delle corna di Piquè

Secondo quanto ha riportato Informalia, non sarebbe il tradimento di una sola notte, ma una serie di tradimenti che avrebbe così portato Shakira alla dura decisione di mollare Piquè. Ma non è finita qui: la cantante sarebbe anche in possesso di una serie di messaggi che i due si scambiavano: "Sei la mia first lady" avrebbe scritto Piquè in uno di questi alla sua nuova fiamma. Si attendono le smentite o le conferme da parte dei diretti interessati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.