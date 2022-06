Michelle Hunziker, paparazzi scatenati: in copertina così, una foto pazzesca

14 giugno 2022 a

Tempo di vacanze e tempo di caccia scatenata per i paparazzi, ovviamente sulle tracce dei vip. Come Michelle Hunziker, che si sta godendo il sole e il mare della Sardegna dopo aver chiuso la stagione di Striscia la Notizia. Il tutto insieme alla sua nuova fiamma, Giovanni Angiolini, che è originario di Sassari.

Insomma, i due ormai sono una coppia a tutti gli effetti. Non si nascondono più e così ecco che la loro vacanza diventa un'occasione ghiottissima per gli obiettivi di Nuovo, il settimanale di Riccardo Signoretti, che li ha pizzicati al largo, in barca, complici, bellissimi, felici e innamorati. Insomma, dopo la difficile e dolorosa rottura con Tomaso Trussardi, la Hunziker ha ritrovato la felicità insieme a Giovanni.

Secondo Nuovo, infatti, l'intesa è palpabile: lui non la lascerebbe sola un istante, mentre Michelle si godrebbe le coccole del suo lui, tra tuffi in mare, sole a prua e aperitivi tra bollicine e tartare di tonno. Già, le immagini pubblicate dal settimanale spazzano via ogni possibile dubbio: l'amore procede a gonfie vele.

Di seguito, il post di Riccardo Signoretti con la copertina del settimanale Nuovo e il "racconto" dell'amore tra la Hunziker e Giovanni. Nella foto una Michelle... da urlo:

