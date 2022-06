Michelle Hunziker al mare, occhio al costume: le foto da far girare la testa

17 giugno 2022 a

Michelle Hunziker in ottima forma. La conduttrice di Striscia la Notizia si è dedicata a una vacanza d relax con le figlie avute da Tomaso Trussardi, Sole e Celeste. Le tre sono state immortalate in Romagna, dove al mare si divertono e scherzano tra loro. A fotografarle il settimanale Gente, che mostra la showgirl svizzera più allegra che mai. Sarà anche per Giovanni Angiolini. Con il medico ex gieffino, la Hunziker ha iniziato una storia d'amore.

Non è un caso che i due siano stati pizzicati in Sardegna, soli e alle prese con pranzi e fughe romantiche. Eppure, nonostante la nuova persona nel suo cuore, la conduttrice non trascura le sue figlie. Con loro Michelle è a Milano Marittima. A confermarlo alcune storie di Instagram in cui la Hunziker si fa fotografare alle due piccole di casa.

Entrambe sembrano aver ereditato da lei la passione per la moda. Nella foto infatti le due si mostrano vestite in coordinato in fucsia e denim. La più piccola con un abito da sirenetta multicolore, mentre la più grande ha sfoggiato un minidress tutto rosa. Insomma, più che la Hunziker le vere protagoniste dei social sono loro: Sole e Celeste.

