Arisa indossa solo i guanti, senza censura: la foto che sconvolge i fan

Un lancio molto singolare per la sua nuova canzone. Arisa ha voluto sponsorizzare il suo ultimo brano con una foto da togliere il fiato. Lo scatto, condiviso su Instagram dove la cantante è attivissima, la mostra completamente senza vestiti. A coprirla solo delle mani non sue. Addosso, come chi la copre, ha solo dei guanti neri e lucidi. "Tutto cambia, si trasforma, e anche l’amore adesso vibra a una frequenza diversa. Il tempo cura e ti mostra la vera natura delle cose se non ti fermi - scrive nel post - Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un'idea che mi ha rubato il sorriso per mesi".

L'artista parla di notti insonni. Solo ora, a suo dire, ha capito che l’amore vero non l'aveva mai provato prima. Non a caso, il titolo della nuova canzone si chiama proprio "tu mì perdición", ossia "tu la mia rovina".

A chi si riferisca non è dato sapersi. I più maliziosi pensano che la canzone sia dedicata a Vito Coppola, sua compagno di ballo a Ballando con le Stelle. Tra i due c'è sempre stata una simpatia, ma l'artista ha detto più volte di volerci andare piano.

