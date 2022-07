Totti e Blasi, "un aitante giovanotto": voci sulla rottura, chi ci sarebbe dietro

12 luglio 2022 a

Da un campo all'altro si rimbalzano le colpe: gli amici di Francesco Totti puntano il dito contro Ilary Blasi e al contrario, fonti a lei vicine se la prendono con l'ex capitano della Roma. Ormai la loro separazione è ufficiale, eppure non si conoscono le cause della crisi arrivata dopo 17 anni di matrimonio e venti di fidanzamento. Stando a chi conosce bene la conduttrice di Mediaset, lei sarebbe stata "furibonda" dopo aver visto le foto della presunta nuova fiamma dell'ex marito, Noemi Bocchi.

Dall'altra parte però c'è chi riversa la responsabilità della rottura sulla Blasi, parlando di una relazione di Ilary con un aitante giovanotto, per il quale la Blasi avrebbe perso la testa, e che avrebbe frequentato, lontano dai riflettori, durante le sue trasferte milanesi per condurre L'isola dei famosi. Inizialmente si è parlato dell'attore Luca Marinelli, da cui però non sono arrivate né conferme né smentite.

Queste ultime invece avanzate dalla sorella della Blasi, Melory: "Quando si dà un nome e un cognome bisogna essere certi. L’accanimento mediatico però è durato solo tre giorni e la cosa si è affievolita. Hanno dato due persone vicino a me, fra cui Luca Marinelli, che io non conosco".

