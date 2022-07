Ilary Blasi, "notti ruggenti con Alessia Fabiani": Dago-bomba, "voci insistenti sull'altro sesso”

13 luglio 2022 a

Alberto Dandolo su Oggi ha fatto un ritratto piuttosto tagliente su Ilary Blasi, che al momento si sta godendo la sua “fuga” in Tanzania, avvenuta non appena ufficializzata la fine del matrimonio con Francesco Totti. La conduttrice di Mediaset non ha alcuna intenzione di parlare della separazione, e quindi è volata il più lontano possibile via dal gossip.

Gossip che è a dir poco scatenato, dato che alla Blasi sono state attribuite diverse relazioni che avrebbero portato alla fine del matrimonio: si parla infatti dell’attore Luca Marinelli, ma addirittura di Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez. Molti pensavano che la crisi fosse dipesa dalla relazione di Totti con Noemi Bocchi, e invece questa relazione potrebbe essere una conseguenza dei comportamenti di Ilary. La verità la sanno però soltanto loro, i diretti interessati. “Il comunicato stampa di Ilary - scrive Dandolo - è esattamente lo specchio della sua personalità: razionale, essenziale, virile e di una furbizia plautina mascherata da volitiva intelligenza e saggia riservatezza”.

Poi sul passato e soprattutto gli esordi della Blasi: “Memorabili le sue serate nelle migliori discoteche della città in compagnia della collega Alessia Fabiani e le sue ospitate nei più cool locali d’Italia. A Milano ancora si parla della sua focosa, giocosa e struggente relazione amorosa con il modello più bello e dannato in circolazione ai tempi: il biondo Shon, di origini nordiche. e voci, insistenti e a volte invadenti, sul suo approccio virile alla vita e all’altro sesso l’hanno sempre rincorsa”.

