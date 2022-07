Alessia Marcuzzi, lo scatto in lingerie. Roba da censura, come si presenta a 50 anni

16 luglio 2022 a

a

a

Alessia Marcuzzi, pronta per il ritorno in tv, allieta i suoi follower e i suoi fan con uno scatto malizioso postato sul suo profilo Instagram. La conduttrice e imprenditrice nell'ultimo anno infatti si è presa una pausa e si è dedicata alla sua famiglia e ai suoi affari. Nella foto ad alto tasso erotico la Marcuzzi indossa una sorta di kimono rosa cipria e violetto, con le maniche ampie e gli orli in pizzo. La vestaglietta è lasciata aperta a mostrare un sensualissimo completino intimo in pizzo anche quello con reggiseno a balconcino e il tanga coordinato, che mettono in risalto le sue curve praticamente perfette. Alessia porta poi i capelli sciolti, crespi, selvaggi e guarda dritto in camera con lo sguardo languido.

La conduttrice, che il prossimo 11 novembre compirà 50 anni, è insomma in forma strepitosa, ha un fisico da far invidia alle colleghe ben più giovani e soprattutto è pronta a riprendersi le scene con un nuovo programma per la Rai. In una recente intervista a Nuovo - diretto da Riccardo Signoretti., ha detto: "Come sono i miei rapporti con Mediaset? Siamo rimasti in ottimi rapporti, non c’è stato alcun tipo di discussione o di litigio: insomma, per me questo è stato importante…".

Alessia Marcuzzi mozzafiato: il suo bustino da infarto lascia senza parole | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.