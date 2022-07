Ilary Blasi "pronta a farlo": scelta estrema e vita stravolta dopo l'addio a Totti

23 luglio 2022 a





Girano voci che Ilary Blasi sia pronta a una vera e propria svolta dopo la separazione da Francesco Totti. La conduttrice ha già preso le distanze da Roma partendo subito per l'Africa insieme ai suoi tre figli e alla sorella. Mentre il Capitano è rimasto nella Capitale, nella sua villa all'Eur. Qui Totti è sempre in compagnia dell'amico Vincent Candela con il quale va allo sporti club a giocare a padel.

Proprio la villa all'Eur dovrebbe restare a Ilary che qui continuerà a vivere con i figli, a meno che, riporta Il Giornale, non siano confermati i rumors che vogliono che la conduttrice si trasferisca a Milano. Qui infatti, a Cologno Monzese, Ilary lavora. Nel capoluogo lombardo si trova infatti il centro di produzione televisivo Mediaset, da dove va in diretta l'Isola dei famosi. La decisione dell'azienda di fare due puntate de L'Isola alla settimana ha già complicato la vita della Blasi che nella scorsa edizione ha dovuto fare la spola in treno da Roma a Milano e viceversa per cercare di stare più tempo possibile con la sua famiglia.

Ma ora qualcosa potrebbe cambiare. Secondo alcune indiscrezioni infatti Ilary sta pensando seriamente di trasferirsi a Milano con i suoi tre figli. Come la prenderà il Capitano?