"William tradisce Kate Middleton", rumors sulla sua fantasia intima

29 luglio 2022 a

a

a

Kate Middleton verrebbe tradita ripetutamente dal principe William. La notizia, che non ha alcuna conferma, sta da ore girando sui social. Ad annunciarlo una pagina Instagram dal nome DeuxMoi. Dietro alle corna ci sarebbe una particolare fantasia intima del figlio di Carlo. Fantasia che la moglie non soddisferebbe. E così Kate permetterebbe al marito di frequentare altre donne.

"Giacca e cravatta". Il segreto di Kate Middleton: perché veste il figlio così...

D'altronde la duchessa di Cambridge pare sia un po' troppo all’antica per accettare certe pratiche. Nulla di nuovo per nessuno. Stando a quanto rivelato da una fonte sui social, "la relazione extraconiugale di questo reale britannico è un segreto di Pulcinella a Londra e nell'aristocrazia inglese, ed è argomento di conversazione di feste e redazioni".

Video su questo argomento "Richieste surreali". Meghan e Harry lasciano di stucco il ristorante: capricci fuori di testa. Cosa è successo

E ancora: "A una recente festa dei media, mi è stato detto che il vero motivo della relazione era l'amore del reale in questione per una certa pratica in cui la moglie è troppo antiquata per impegnarsi. Alla moglie non importa di lei, in effetti preferisce che suo marito soddisfi i suoi bisogni sessuali altrove, purché le cose non diventino di natura sentimentale, come nel caso dell'ultima donna". Mesi addietro si vociferà di un flirt tra il principe e la modella e marchesa Rose Hanbury.